Europee 2024, Antonio Tajani: "Non ci fermiamo, l'obiettivo ora è il 20%"

È molto soddisfatto del risultato ottenuto da Forza Italia alle elezioni europee Antonio Tajani che ora punta più in alto. "Vogliamo dedicare questo straordinario risultato a Berlusconi, la cui scomparsa ricorre il 12 giugno", ha esordito il vice premier e segretario di FI in conferenza stampa a Roma.

"Il Partito popolare è il primo partito nel Parlamento europeo, gli elettori hanno capito che il nostro era un voto utile", aggiunge Tajani. "Il 12 si riunirà la direzione nazionale del partito per fare un’analisi del voto, non ci fermiamo, abbiamo di fronte una stagione impegnativa ma interessante, vogliamo recuperare una parte di quegli elettori che non si sono presentati alle urne".

Quindi avverte: "Sono determinato a raggiungere gli obiettivi: avevo detto 10% alle europee e ci siamo arrivati, ora ho detto 20% alle politiche e ci arriveremo". Ormai, osserva ancora Tajani "siamo la terza forza politica, le impressioni che avevamo ieri sera sono state confermate dai dati reali. Ci eravamo fissati un obiettivo e abbiamo costruito in questi mesi un risultato straordinario a cui nessuno degli osservatori esterni credeva".

Per il vicepremier "è la prima tappa di una strategia che vuole farci essere protagonisti di quello spazio politico che va da Meloni a Schlein. Lo abbiamo occupato e vogliamo continuare ad allargare il nostro consenso, l’obiettivo è il 20% alle politiche". E Salvini? "Considero la Lega fuori da questo spazio politico".

Infine Tajani avverte i colleghi di altri partiti delusi: "Questo non è un taxi. Valuteremo se c’è qualcuno che vuole impegnarsi con noi. Non ho pregiudizi, non devono essere ritorni politici. Sia chiaro che non offriamo niente a nessuno".