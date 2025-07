Forza Italia, il piano per rilanciare il Sistema Sanitario: "Voltare pagina"

Di fronte alla situazione attuale, che versa in condizioni critiche, tra lunghe liste d’attesa e carenza di personale, Tajani ha sottolineato la necessità di "voltare pagina. La salute è un diritto costituzionale, non può dipendere dal codice postale del paziente”. Per quel che riguarda i medici di famiglia, la proposta prevede che restino convenzionati, ma con un orario più strutturato, dunque 38 ore settimanali, 18 delle quali nelle Case della Comunità. “Vogliamo un medico di famiglia protagonista, integrato nei percorsi di cura, e non più lasciato solo ad affrontare una montagna di burocrazia", ha detto il ministro degli Esteri.

Un Piano Strategico in 11 punti per rilanciare il Sistema sanitario nazionale: lo ha lanciato Forza Italia di Antonio Tajani, proponendo una riforma della medicina generale, un'integrazione ospedale-territorio, la riduzione delle liste d’attesa, le assunzioni straordinarie di medici e infermieri oltre a un accesso rapido ai farmaci innovativi e al rafforzamento della salute mentale. L’obiettivo è rendere la sanità pubblica più vicina ai cittadini, ma anche più moderna ed efficiente.

In merito all'integrazione ospedale-territorio, gli azzurri hanno intenzione di puntare su ambulatori integrati, specialisti in presenza nelle Case e negli Ospedali di Comunità, uso massiccio della telemedicina e nuovi percorsi post-ricovero. “Non esiste un cittadino di serie A in ospedale e uno di serie B sul territorio. Il percorso di cura deve essere unico e continuo”, ha aggiunto Tajani. Uno dei punti deboli al momento è rappresentato dai tempi di attesa per le cure. A tal proposito, il piano di FI prevede degli ambulatori pubblici con orari estesi, una governance centralizzata per le agende delle prestazioni e un incremento di 50.000–100.000 posti letto in regime ordinario e diurno. “È inaccettabile attendere mesi per una risonanza o un intervento. Serve una mobilitazione nazionale, come se fosse un’emergenza permanente”, ha commentato il leader azzurro.

Spazio, poi, alla prevenzione e alla salute mentale tra i giovani: “Non possiamo pensare di curare una società senza educarla. La prevenzione è l’unico vero investimento a lungo termine”, ha affermato Tajani. Che ha aggiunto: "La salute mentale non può più essere un tema di nicchia. È una priorità nazionale”. Sull'esigenza di avere un accesso rapido ai farmaci innovativi, l'idea di Forza Italia è avere tempi certi, che possono andare da oltre 500 giorni a massimo 120, eliminando le diseguaglianze regionali. Infine, l'assunzione di 10.000 medici e 20.000 infermieri per evitare il ricorso sistematico ai medici gettonisti, migliorare i turni nei Pronto Soccorso e garantire un servizio stabile. “Una sanità delle persone, non delle burocrazie. È questa la visione di Forza Italia. Con questo piano, vogliamo essere protagonisti della nuova stagione delle riforme sanitarie in Italia”, ha concluso il leader di Forza Italia.