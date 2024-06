Europee, clamoroso sorpasso a Capalbio: Fratelli d'Italia è il primo partito

10 giugno 2024 a

Cabalbio non è più radical chic. Questo è quanto emerge dal risultato delle ultime elezioni europee che hanno visto proprio nel piccolo comune toscano un clamoroso ribaltone. A trionfare infatti non è la sinistra di Elly Schlein o di Nicola Frattoianni. Bensì la destra di Giorgia Meloni. Fratelli d'Italia, secondo quanto emergono dagli scrutini, si attesta addirittura al 41,36 dei voti. Staccati, anzi staccatissimi, sia il Partito democratico - fermo al 23,4% delle preferenze - sia gli altri partiti che non superano il 6-7%. La formazione politica del presidente del Consiglio è anche diventata la più votata di tutta la Maremma. Uno scenario impagabile prima del voto di sabato 8 e domenica 9 giugno.

Il Partito democratico, dal canto suo, si può consolare con la sempreverde Bibbiano. Il Comune del Reggiano, finito suo malgrado al centro del dibattito politico dopo le vicende che hanno riguardato l'arresto del sindaco Andrea Carletti, si conferma a guida centrosinistra, che prende quasi il triplo dei voti degli sfidanti. Ha vinto infatti Stefano Marazzi, segretario del circolo Pd locale, designato alla successione di Carletti, che ha prevalso con il 73,52%.