Rita Dalla Chiesa, lo sfogo sul blocco dello spoglio: "Ciò che vediamo è pazzesco"

"Nell’era dell’intelligenza artificiale e del digitale noi in Italia votiamo ancora così. Anche in Brasile, un Paese enorme e che non vive particolarmente di progresso digitale, se non in alcune città, votano elettronicamente da anni. Noi facciamo delle grandi tavole rotonde sull’intelligenza artificiale e poi ancora votiamo così. Io lo trovo assurdo". Le parole della senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato Licia Ronzulli, ospite all’Aria che tira su La7, in merito alle polemiche per il rallentamento delle operazioni di spoglio a Roma fotografano bene la figuraccia che si è consumata nella Capitale. Come è noto sono almeno 78 le sezioni di Roma che non hanno completato lo spoglio. E di fatto la situazione col passare delle ore si è fatta sempre più imbarazzante con l'invio delle schede non ancora scrutinate alla Corte d'Appello.

E su questo tema, dopo aver visto i video trasmessi da Tg La7 e da Maratona Mentana sul caos romano è intervenuta Rita Dalla Chiesa che con parole semplici ha fatto il punto della situazione: "E’ pazzesco quello che stiamo vedendo da #Mentana. Queste sono le schede non scrutinate a Roma, buttate in un padiglione della Fiera di Roma. Un intoppo, dice il sindaco. Stanotte ci auguriamo che verranno sorvegliate da Carabinieri o Polizia".

"Schede trasmesse al Tribunale". Roma, bloccato lo spoglio: scoppia il caso

Insomma la Capitale in tilt tra scatoloni schede abbandonate ha indignato e non poco il mondo della politica. A segnalare per primo il caos è stato Ignazio Marino. Poi l'intervento del sindaco Gualtieri che ha cercato di metterci una pezza.Ma era già troppo tardi...