Daniele Capezzone, la rassegna di "Occhio al caffè": giornaloni e sinistra sotto choc dopo le Europee

Daniele Capezzone nel suo Occhio al Caffè, la rassegna scorrettissima di Libero, presenta i principali temi affrontati sulle testate nazionali. Inutile girarci intorno, al centro del dibattito c'è il risultato delle Europee e i giornaloni sono ancora sotto choc per la vittoria delle destre in tutto il continente: "C'è ancora quella fase in cui ci si chiede se accettare il verdetto degli elettori oppure se sputacchiare su di loro", afferma ironicamente il direttore editoriale di Libero. Poi fa una riflessione sui temi economici: "Adesso le turbolenze dello spread e dei mercati arrivano dalla Francia di Macron e beffa delle beffe arrivano proprio da chi puntava il dito contro i Paesi a guida di destra che avrebbero sconvolto l'economia mondiale. Lo spread si infiamma, le borse crollano, così dicevano. E ora che la colpa è di Macron?". Poi anche il commento sul disastro Cinque Stelle con le voci di un passo indietro di Giuseppe Conte. Qui di seguito la rassegna stampa completa di Daniele Capezzone.