L'aria che tira, Alessandra Ghisleri sul M5s: "Ieri la rabbia, oggi lo sconforto"

"Per quanto riguarda il M5s, il fatto di non avere dei candidati famosi e riconosciuti non ha aiutato": Alessandra Ghisleri lo ha detto in collegamento con David Parenzo a L'Aria che tira su La7, riferendosi al basso risultato ottenuto dai grillini alle europee dello scorso weekend. "Quando Grillo e il M5s hanno avuto un grande successo, riempiendo le piazze - ha proseguito la sondaggista e direttrice di Euromedia Research - c'era la rabbia tra la popolazione, arrivavamo da un momento di grande crisi. Invece oggi il sentimento che noi registriamo tra chi non è andato a votare è lo sconforto, che non dà un moto al voto, ti fa sedere sulla sedia".

A quel punto il conduttore ha mostrato uno studio di Swg sulle preferenze espresse da chi è in difficoltà economica: "Molte di quelle fasce non votano, si sfiora addirittura il 60%", ha detto Parenzo. E proprio a proposito dell'astensionismo, la sondaggista ha spiegato: "Sappiamo che quasi il 50% ha votato, come si traduce questo voto sul totale della popolazione? Meloni, dal suo 28,8% arriva a rappresentare il 13,4 sul totale della popolazione, mentre il Pd dal suo 24,1% rappresenta l'11,2". Infine, tornando ai grillini, ha chiosato: "Il M5s ha la necessità di trovare una ragione emotiva per far scattare di nuovo la voglia di sostenere il Movimento".

