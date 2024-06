Roberto Salis, spunta un vecchio tweet: "Piuttosto che votare Fratoianni emigro"

13 giugno 2024 a

In queste ore gira lo screenshot di un vecchio post di Roberto Salis, il papà della neo-eletta europarlamentare Ilaria Salis. E' datato 18 settembre 2022, alla vigilia delle elezioni politiche che hanno portato a Palazzo Chigi Giorgia Meloni.

Su X, l'ex Twitter, papà Salis scriveva taggando in risposta a Roberto Gualtieri, il Pd e l'allora segretario dem Enrico Letta: "Piuttosto che votare per Di Maio, Speranza, Cirinnà, Fratoianni io emigro!". Insomma, meno di due anni fa il signor Salis avrebbe messo nero su bianco, sui social, l'avversione proprio per Nicola Fratoianni, il leader di Sinistra italia che insieme al sodale Angelo Bonelli ha poi deciso di candidare la figlia Ilaria con Avs per salvarla dal carcere in Ungheria.

Sui social Roberto Salis ha peraltro cancellato tutti i suoi post a partire proprio dal 18 settembre 2022. Ma quella dichiarazione politicamente chiarissima, contro l'armata Brancaleone della sinistra, rispetta molte altre posizioni pubbliche prese dal padre di Ilaria.

Lei movimentista irriducibile, antifascista, antagonista, anarchica. Figlia dei centri sociali, come l'ha definita di fatto Elisabetta Piccolotti per minimizzare il suo casellario giudiziario. Lui, il papà, che è sempre parso molto più vicino a posizioni conservatrici, legge e ordine. Insomma, un uomo di destra come si direbbe. Fin qui, tutto sommato, un classico canovaccio di contrapposizione ideologica in famiglia. Se non fosse che in mezzo si è messo il destino, con la terribile accusa di aver pestato un esponente di estrema destra a Budapest che sta costando a Ilaria il carcere in Ungheria da un anno e mezzo.

Da quando la vicenda è diventata tema politico, Roberto ha progressivamente inasprito le sue dichiarazioni contro il governo Meloni, fino a sposare la causa di Fratoianni e Bonelli. Per amor della figlia, è chiaro, ma quel post sembra come minimo un beffardo scherzo del destino perché ora deve ringraziare proprio chi ha dato il voto a Fratoianni.