G7, Piantedosi: "Sicurezza esemplare, una bella cartolina dell'Italia"

"È stata una bella cartolina dell’Italia nel mondo, la cornice di sicurezza è stata esemplare, circa 8mila uomini delle forze dell’ordine e delle forze armate, siamo soddisfatti", ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in un’intervista al Tg1. "Era sicuramente impegnativo, è una delle prime volte in cui un grande evento viene organizzato in un contesto di quella portata, che interessava più province - ha aggiunto il ministro - Bisognava far coordinare tutto e alla fine il risultato è stato pagante".

Quanto all’inserimento nel documento conclusivo della questione della lotta al traffico di esseri umani, Piantedosi ha sottolineato: "L’Italia ha una grande esperienza di indagini finanziarie e quindi di seguire gli interessi economici delle grandi consorterie criminali, che sono anche dietro il traffico di esseri umani e quindi potrà essere la carta vincente".

"Noi siamo stati interpreti sul territorio di questo lavoro, ma abbiamo sentito costantemente e quotidianamente l'attenzione del ministro dell'Interno con il quale ci siamo collegati sempre. Nell'ultima settimana lo abbiamo fatto direttamente dalla sala operativa interforze della questura perchè gli uomini percepissero la sua presenza", aveva detto il prefetto di Brindisi Luigi Carnevale