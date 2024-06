Piero Fassino torna a parlare ma finisce in disgrazia: ricoperto di insulti

18 giugno 2024 a

Piero Fassino torna a twittare e viene ricoperto di attacchi e critiche. Il deputato del Pd, in uno dei suoi ultimi post, ha parlato della sua recente "missione in Israele e Palestina, in qualità di Presidente del Comitato Medio Oriente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa". Poi ha aggiunto: "Oggi alla Knesset incontri con il Presidente della Commissione Esteri e Difesa @YuliEdelstein dell'Intrerparlamentare Italia-Israele @idanroll e con Morav Ben Ari e Boaz Bismuth della delegazione israeliana al Consiglio d'Europa. Domani altri incontri in Israele e giovedì in Palestina".

Peccato, però, che la maggior parte dei commenti sotto al suo tweet non abbia nulla a che fare né con Israele né con la Palestina. In molti hanno punzecchiato Fassino su un tema personale. Qualche settimana fa, infatti, il deputato è stato accusato di essersi intascato un profumo Chanel nel duty free dell'aeroporto di Fiumicino a Roma. Gli utenti, quindi, hanno fatto riferimento soprattutto a questo nei messaggi lasciati sotto al tweet.

"Ha cercato la bella morte": la frase di Fassino che fa scoppiare il caso su Berlinguer

"È un profumo quello che ti spunta dalla tasca?", ha scritto per esempio qualcuno. Qualcun altro invece: "E il furto del profumo, è già passato in cavalleria?". E ancora: "Te lo sei messo il profumo?" oppure "Mi sorprende che faccia ancora politica". Altri utenti, invece, hanno contestato proprio la missione di Fassino in Israele: "Sei andato a benedire il massacro?", "Attendiamo le foto in Palestina".