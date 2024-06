Giuseppe Conte a piazza Santi Apostoli: sfila a piedi davanti a Palazzo Chigi

18 giugno 2024 a

a

a

Serviva una bella piazzata, a Giuseppe Conte, per tentare di recuperare terreno dopo il disastro delle elezioni europee (e dei sondaggi che lo danno ora sotto il 10%). Anzi, una piazzata con i contorni della sceneggiata: il leader del Movimento 5 Stelle ha organizzato insieme alla segretaria del Pd Elly Schlein (ma stavolta, forse per la prima volta, in posizione decisamente subalterna) la manifestazione in piazza Santi Apostoli a Roma contro premierato e autonomia differenziata.

Per l'occasione, l'ex premier, dopo aver partecipato a Montecitorio ai lavori sull'autonomia differenziata, è arrivato in piazza a piedi accompagnato da tutto il gruppo dei deputati M5s. Conte e la delegazione, prima di raggiungere piazza Santi Apostoli, ha pensato bene di sfilare davanti a palazzo Chigi, chiara provocazione politica contro la premier Giorgia Meloni. Presente, tra gli altri, anche l’ex presidente della Camera Roberto Fico.

La manifestazione, che coinvolge anche Alleanza Verdi e Sinistra, +Europa, Cgil, Anpi e movimento studentesco (senza Italia Viva e Azione, che hanno dato buca), vuole essere soprattutto l'ennesimo tentativo di unire opposizioni fin qui frastagliate. "Ci siamo rivolti a tutti, abbiamo invitato tutti. Rispettiamo le scelte di ciascuno, io penso che sia importante avere dato questo segnale, per la prima volta abbiamo convocato insieme la manifestazione unitaria e c'è sempre tempo per allargare quando gli obiettivi sono comuni", glissa la Schlein, oggi più che mai vero punto di riferimento del centrosinistra, con Conte a rimorchio politicamente e mediaticamente.

"Questa piazza dimostra che ci sono alcune cose che ci tengono insieme, se le valorizziamo le elezioni le vinciamo perché la destra non è maggioranza nel Paese - ribadisce anche Antonio Decaro, sindaco uscente di Bari, neo-europarlamentare del Pd e campione di preferenze al Sud -. Gli assenti? Con il tempo decideranno anche loro di venire in piazza se vogliono costruire l'alternativa a questa destra".