M5s, l'ultimo delirio: vuole la "par condicio" in Rai tra palestinesi e israeliani

Siamo alla follia totale. Secondo il Movimento 5 stelle ci deve essere una sorta di "par condicio" sulla tv di Stato anche in tema di Gaza, Hamas e Israele.

"Nel dramma quotidiano della Striscia di Gaza, chiediamo venga fatta chiarezza sul racconto che i nostri media stanno facendo del massacro operato dall’Esercito israeliano ai danni della popolazione civile palestinese", tuona il capogruppo dei Cinque Stelle in Vigilanza Rai, Dario Carotenuto.

Il quale, seriamente, parte da questa premessa per annunciare che "per questo abbiamo chiesto, con una interrogazione, alla Rai quali siano i tempi dedicati alla crisi in Medio Oriente nelle testate giornalistiche come nei programmi di approfondimento e, in rapporto alle stesse, quali siano le proporzioni tra il tempo di parola concesso ai rappresentanti della comunità palestinese rispetto ai portavoce della comunità israeliana".

E Carotenuto, convinto della sua richiesta, prosegue: "Abbiamo depositato oggi l’interrogazione per avere chiarezza e per sapere quali strumenti intenda mettere in campo la Rai per garantire l’equilibrio del racconto", spiega ancora il deputato M5S. Che conclude: "Su questo si era espresso nelle scorse settimane anche il cdr di Rai Approfondimenti. È dovere del servizio pubblico raccontare in modo chiaro, diffuso e preciso cosa sta accadendo a Gaza. Ne va della sua stessa credibilità".