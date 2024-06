M5s, Di Battista-Raggi: ecco "Schierarsi". Primo atto per far fuori Giuseppe Conte?

20 giugno 2024 a

a

a

Dopo la disfatta alle ultime elezioni europee, dentro il M5s c'è grande preoccupazione. Giuseppe Conte, da quando ha preso le redini del partito, è riuscito sì a reggere, almeno fino alle ultime battute. Con la sua ultima e definitiva virata a sinistra ha ridotto i Cinque Stelle a una sorta di filiale del Partito democratico. Una mossa che per certo ha delle conseguenze. In questi ultimi giorni alcuni big pentastellati sono intervenuti per cercare di trovare una soluzione. In primis, Beppe Grillo. Il fondatore del M5s ha prima incontrato l'ex premier e poi ha pubblicato un'auto-intervista sul suo blog personale per zittire le male.lingue secondo le quali si trovava ai ferri corti con il presunto avvocato del popolo. Ma Conte, per certo, non dorme sonni tranquilli.

Ed è in questo contesto che potrebbero tornare alla ribalta due pilastri del grillini. Come riporta Repubblica, Alessandro Di Battista, l'urlatore professionista ed ex deputato pentastellato, ha organizzato una manifestazione davanti al Senato. Prima, però, incontrerà l'ex sindaca di Roma Virginia Raggi. L’appuntamento di piazza è fissato per venerdì della prossima settimana, il 28 giugno. Anche la location è suggestiva. Ai margini del Parlamento: piazza delle Cinque lune. Il contenitore è “Schierarsi”, l’associazione, per ora solo culturale, dell’ex tribuno del grillismo, che pure Raggi sostiene.

La tentazione di Grillo, fuori Conte, a chi vuole dare il M5s

Dopo avere attrezzato banchetti in giro per lo Stivale, per raccogliere firme per il “riconoscimento della Palestina”, ora Dibba tenta la mossa della manifestazione. Un raduno vecchio stile, con l’obiettivo di “portare le firme al Senato della Repubblica”. C’è la questione mediorientale, certo. Ma sarà anche un primo tentativo di contarsi. Di vedere chi c’è e chi no, anche della vecchia guardia stellata, delusa da Conte. E in futuro... chissà.