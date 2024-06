Ilaria Salis, affondo-FdI: "Ipocriti di sinistra, su cosa non dicono una parola"

22 giugno 2024 a

a

a

La "confessione" social di Ilaria Salis, e il pronto sostegno di Nicola Fratoianni, hanno scatenato un polverone mediatico. La neo eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra ha sfruttata il suo profilo Instagram per rivendicare la militanza militante del movimento di lotta per la casa. E, di conseguenza, si è rifiutata di risarcire il debito accumulato con l'Aler per aver occupato abusivamente una casa popolare a Milano, in zona Navigli. "Mi ritrovo nelle battaglie per questo diritto, anche nelle occupazioni", è subito arrivato in soccorso Fratoianni.

Il centrodestra, dal canto suo, ha immediatamente stigmatizzato il sostegno del segretario di Sinistra italiana a Ilaria Salis. "Fratoianni afferma che occupare case non deve essere considerato reato e che è al fianco della Salis in questa ‘battaglia", ha tuonato Sara Kelany, deputata di Fratelli d'Italia. Dello stesso avviso anche il segretario della Lega Matteo Salvini, che sui social ha commentato: "Mentre la Lega con il Salva-Casa libera milioni di proprietà ostaggio della burocrazia, questa orrenda sinistra da centro sociale rivendica con orgoglio le occupazioni abusive. Semplicemente vergognoso, un invito all’illegalità e alla prepotenza, uno schiaffo ai cittadini perbene. Del resto basta vedere chi candidano…”.

E ancora, per FdI, ecco Grazia Di Maggio: "Nicola Fratoianni è a favore di azioni illegali come l’occupazione abusiva di case popolari. E’ l’ennesima dimostrazione dell’ipocrisia della sinistra, che si dichiara a parole paladina dei bisognosi e poi nei fatti non fa nulla contro situazioni di criminalità diffusa. Dunque non una parola nei confronti di chi non ha un tetto sopra la testa e dovrebbe averlo per legge”.

"Senza scrupoli"? Ilaria Salis insulta: alle 29 denunce si aggiunge una querela

Non solo il centrodestra, ma anche a una parte delle opposizioni non è andato giù il post di Ilaria Salis. Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva, ha spiegato che, “Occupare case non è reato. È l’ultima rivoluzionaria proposta del leader di Avs, Nicola Fratoianni, intervenuto in difesa di Ilaria Salis che ha rivendicato con orgoglio un passato nel movimento di Lotta per la casa. Insomma - ha aggiunto la parlamentare - la proprietà privata non dovrebbe più essere tutelata per legge e, in nome delle necessità, dovremmo cedere alla logica della prepotenza, dove il più forte possa prevaricare il più debole: una pura follia”