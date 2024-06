Pd-M5s, quel silenzi su Ilaria Salis: condividono la linea pro-occupazioni?

23 giugno 2024 a

Ricapitoliamo. L’altro ieri Sant’Ilaria Salis, nuova patrona e madrina di tutte le occupazioni, come primo atto della sua seconda vita da euro parlamentare, ha rivendicato «con grande orgoglio» la sua passione per la casa: quella degli altri, però.

La neo -onorevole, con tono stentoreo, ha spiegato tutte le meraviglie delle «pratiche collettive dell’occupazione di case sfitte», del «blocco degli sfratti», della «resistenza agli sgomberi». (...) Di più: attaccando simultaneamente Libero e l’Aler, ha pure aggiunto che «la pratica di richiedere esose indennità di occupazione (...) è una strategia utilizzata sistematicamente per spaventare gli occupanti».

Quindi, per favore, non disturbate gli occupanti e soprattutto non chiedete loro nulla. Quanto invece agli sciocchi che si sono sobbarcati un mutuo per pagarsi una casa e acquistandola con sacrificio, oppure a coloro – ancora più scemi – che pagano un affitto, oppure ai polli che si mettono regolarmente in graduatoria per l’assegnazione di un immobile pubblico, deve trattarsi – immaginiamo – di gente che non merita alcuna considerazione. Poveri illusi, lontani dalla militanza comunista e dalla lotta contro l’odioso feticcio chiamato “proprietà privata”. (...)

