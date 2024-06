Daniele Capezzone, la festa (tutta da ridere) della sinistra sui giornaloni

25 giugno 2024 a

Daniele Capezzone nella consueta rassegna di Occhio al caffè presenta i principali temi affrontati dai quotidiani nazionali. Questa mattina, martedì 25 giugno, ampio spazio alle amministrative e all'esultanza scomposta del Pd e della sinistra con Elly Schlein in testa per la vittoria "storica" a Campobasso. Ma non finisce qui. Come sottolinea il direttore editoriale di Libero, ovviamente sui quotidiani nazionali c'è anche spazio per la Nazionale che ha agguantato una qualificazione agli ottavi di Euro 2024 proprio all'ultimo secondo. E dunque si apre il dibattito: questa Nazionale può arrivare lontano? Ma a colpire in modo particolare è anche la presenza sui giornaloni degli estratti del nuovo libro di Enrico Letta: "Come fate a vivere senza? Non lo avete ancora ordinato? Registriamo alle 6 e mezza e voi ancora non lo avete ordinato?", ironizza il direttore editoriale di Libero. Qui di seguito la rassegna completa di Daniele Capezzone.