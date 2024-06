Lombardia, al via la discussione su mozione Salis: caos in Aula e seduta sospesa

26 giugno 2024 a

Il Consiglio regionale della Lombarda sta discutendo questa mattina, mercoledì 26 giugno, la mozione 165 presentata dal consigliere di Fratelli d'Italia Marcello Ventura per impegnare il presidente Attilio Fontana e la giunta a sollecitare Aler "ad avviare immediatamente le procedure legali" per il recupero del credito vantato nei confronti dell'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Salis. La vicenda è quella che riguarda l'occupazione abusiva di case popolari dell'ex insegnante a Milano, in zona Navigli. Nella mozione di FdI è stato incluso anche "il ricorso al pignoramento dei conti correnti" fino "al completo soddisfacimento del debito accumulato". Come già era stato annunciato nei giorni scorsi.

Nel testo, che è stato modificato rispetto alla versione originale, viene spiegato che "è stato accertato, nonostante i solleciti dell'ente gestore" che Ilaria Salis "non abbia saldato il debito accumulato" e per garantire "il rispetto delle norme da parte di tutti i cittadini" si ritiene opportuno "procedere con l'adozione di misure efficaci per il recupero delle somme dovute".

Non appena è iniziata la discussione della mozione, che doveva essere già votata la scorsa settimana, è subito scattato il caos in Aula. Soprattutto dopo i primi due interventi arrivati dai banchi dell'opposizione da parte dei consiglieri Onorio Rosati (Avs) e Nicola Di Marco (Movimento Cinque Stelle), tanto che il presidente del Consiglio regionale, Federico Romani, è stato costretto a interrompere la seduta per ripristinare l'ordine. Seduta che poi è stata ripresa in un secondo momento, dopo che il clima in aula è tornato alla normalità.