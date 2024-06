Le illusioni di chi rema contro il Paese

28 giugno 2024 a

Il teatro di Bruxelles ha in cartellone uno spettacolo che serve per capire a che punto è l’Italia nella partita della contemporaneità: da una parte abbiamo Giorgia Meloni che gioca le carte con gli altri leader europei; dall’altra ci sono le istantanee e le prime parole dei campioni della scuderia della sinistra.

Non c’è solo la sgrammaticatura istituzionale di Ilaria Salis (di cui raccontiamo anche oggi le grandi opere che le sono valse la candidatura e l’elezione al Parlamento europeo), c’è anche e soprattutto la strategia anti -italiana del Pd di Elly Schlein, un picconamento quotidiano dell’interesse nazionale, accompagnato dall’orchestra del piccolo establishment editoriale progressista.