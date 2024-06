Sede occupata? Fratoianni ora frigna: "Ecco cosa ci contesta l'Inps"

29 giugno 2024 a

"Da mesi ormai, i giornali di proprietà di un senatore leghista sono impegnati in una forsennata campagna diffamatoria, che poco c’entra con il giornalismo bensì con operazioni politiche ben evidenti, contro Ilaria Salis, contro suo padre e la sua famiglia, e contro Alleanza Verdi Sinistra e i suoi esponenti": lo si legge in un comunicato dell’Ufficio Stampa di Sinistra Italiana. Che poi prosegue: "Ora la gogna mediatica tocca al segretario nazionale di Si definito con grande e ingiustificata enfasi ’abusivo'".

"La vicenda su cui questi giornali stanno creando in queste ore un polverone - si legge ancora nella nota - si riferisce al fatto che nel 2012 l’Inps ha citato in giudizio un segretario di un circolo dell’allora Sel sostenendo l’occupazione abusiva di un immobile in un quartiere di Roma; il tribunale poi nel 2016 rigettava la richiesta dell’Ente. Sempre in quell’anno l’Inps riteneva di proporre un nuovo ricorso questa volta nei confronti di un altro esponente di quel circolo, il quale ritenne a sua eventuale tutela di operare una chiamata in causa di Sel nazionale".

L'ufficio stampa di SI ha spiegato che "l’allora Sel nazionale si costituì nel giudizio dichiarandosi del tutto estranea ai fatti e, quindi, anche nel caso in cui il Tribunale avesse dovuto accertare l’esistenza della occupazione abusiva, SEL nazionale non poteva averne alcuna responsabilità. Il giudizio è ancora in corso". E poi: "Nel 2019 l’Assemblea nazionale di Sinistra Ecologia Libertà nel deliberare il proprio scioglimento, trasferiva gli attivi e i passivi, risultanti alla stessa data, al partito Sinistra Italiana, conseguentemente Sinistra Italiana, rispettando i principi della totale trasparenza dei propri rendiconti e del principio della prudenza per una veritiera rappresentazione della situazione economica patrimoniale, ha iscritto sin dal Rendiconto 2019 tra i Fondi risultanti dall’ammontare di alcune passività trasferite da Sinistra Ecologia Libertà a Sinistra Italiana, anche il valore del contenzioso relativo alla asserita occupazione nel 2012 dell’immobile da parte di quel Circolo di Sel. Occupazione sulla quale il Tribunale non si è ancora espresso. Questa è la vicenda nei fatti".

Infine, l'attacco ai quotidiani di destra: "Chi in queste ore, a partire dai giornali di un senatore leghista e dal giornale diretto dall’ex portavoce della presidente Meloni, sta montando un caso mediatico con evidenti e strumentali interessi politici che nulla hanno a che fare con questi fatti, sta consapevolmente e cinicamente speculando sul nulla".