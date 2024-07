Angelo Bonelli, "lei sta bene?": confuso sui social, cosa sta succedendo

02 luglio 2024 a

Il leader dei Verdi Angelo Bonelli sta creando un po' di confusione sui social con alcuni post non proprio chiari. Nella serata di ieri, lunedì primo luglio, il parlamentare di Avs ha pubblicato un tweet in cui c'era scritto: "Mi, Ok, I, Ma io imimi, I, Mm, O mm, Mamma, Om". Sotto a questo post, poi rimosso, compare un altro suo tweet: "Ok". Preoccupati i follower di Bonelli. Uno di loro, per esempio, ha commentato: "Onorevole deputato, lei sta bene?". Nessun chiarimento da parte di Bonelli, che non si è più fatto vivo sui social per spiegare cosa sia realmente successo.

Nelle scorse ore, invece, il deputato è tornato a parlare della necessità di una patrimoniale: "Il governo riprenda la proposta che abbiamo avanzato nel 2022 e poi di nuovo nel 2023 di un contributo di solidarietà e di una tassa variabile dallo 0,5% all'1,5% sui grandi patrimoni a partire dai 5 milioni di euro - ha scritto in una nota -. La notizia del giorno è che l'Italia si conferma come uno dei Paesi con la crescita più rapida nel numero di super-ricchi, superando persino gli Stati Uniti. Secondo il World Wealth Report 2024, i 'Paperoni' italiani sono aumentati dell'8,4%. Mentre una minoranza accumula ricchezza a ritmi record, ben 270mila italiani hanno sperimentato la povertà e quattro famiglie su dieci affrontano ristrettezze economiche".

"Questa crescente disuguaglianza è inaccettabile - si legge ancora nella nota -. Non possiamo restare indifferenti davanti al fatto che 1.136 ricchi abbiano beneficiato di un regime fiscale di favore, proponiamo di introdurre un'imposta progressiva variabile dallo 0,5% all'1,5% sui patrimoni superiori ai 5 milioni di euro. Questa misura permetterà di recuperare una media ponderata di circa 60 miliardi di euro in 5 anni. Fondi necessari per garantire uno sviluppo sostenibile e inclusivo, senza tagli alla spesa pubblica, per sostenere una transizione ecologica socialmente desiderabile e sostenibile".