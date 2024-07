Arianna Meloni, schiaffi alla sinistra: "Patrioti, l'orgoglio di essere italiani. E nonostante i loro tentativi..."

04 luglio 2024 a

"Dobbiamo iniziare a lavorare sulla strategia per tornare al governo della città. Lavoreremo a una nuova proposta, collaborando con la società civile e con le organizzazioni. I romani capiranno la bontà della nostra politica e ci daranno forza, riconsegnandoci il governo di questa città perché Roma è la città più bella del mondo". Queste le parole con cui Arianna Meloni ha aperto la festa di Fratelli d'Italia a Roma, "Piazza Italia", che si è tenuta a piazza Vittoria. Arianna Meloni, sorella del premier Giorgia, lancia insomma la campagna per la riconquista della città, ora governata dal sindaco Pd Roberto Gualtieri e, in precedenza, dalla grillina Virginia Raggi.

"Abbiamo organizzato un grande congresso, abbiamo riorganizzato la federazione di Roma e in questa piazza partiamo per questo impegno nuovo di costruire una grande federazione che può elaborare una proposta di governo per questa città", ha aggiunto Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica e del tesseramento di Fdi. "I romani ci daranno forza e forse ci riconsegneranno il governo di questa città, non possiamo sbagliare questa è Roma". Ci saranno "tre giorni di dibattiti sui temi della città", ha poi spiegato Marco Perissa, il coordinatore della federazione, "dai presidi sanitari passando per i recuperi delle periferie" confermando l'intenzione di puntare al ritorno del governo della Capitale.

Nel suo intervento, Arianna Meloni ha ricordato come "siamo gli unici partiti di governo d'Europa, insieme a Forza Italia e alla Lega, a crescere. Dopo due anni di governo". E ancora: "Oggi siamo un grande partito, siamo il partito della nazione". "Nonostante cerchino di dipingerci per qualcosa che non siamo, la maggioranza degli italiani è al nostro fianco", ha rivendicato Arianna Meloni, respingendo in modo netto le accuse delle sinistra.

E ancora, ha suonato la carica: "Noi come Fratelli d'Italia siamo prima di tutto militanti. Oggi siamo in grande partito, siamo il partito della nazione e dell'orgoglio di sentirsi italiani, siamo un partito di patrioti, di persone che ogni giorno dimostrano che prima di tutto esiste l'interesse dell'Italia. Il partito è più vivo e tonico che mai", ha rimarcato. "Oggi abbiamo realizzato un sogno, siamo un grande partito della nazione siamo il partito dell'orgoglio di sentirsi italiani, della coerenza che non abbiamo mai tradito, siamo un partito di patrioti, persone che ogni giorno con ogni azione dimostrano che prima di tutto c'e' l'interesse dell'Italia", ha concluso Arianna Meloni.