Fratoianni sfida Conte: "Voglio verificare la nostra empatia"

In questa nuova legislatura europea il gruppo dei Left avrà un nuovo "compagno". Si tratta del Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte che, dopo aver formalizzato la richiesta, ha ricevuto il via libera della formazione politica che tra le proprie fila vanta esponenti del calibro di Ilaria Salis e Carola Rackete.

"È ufficiale sì, una decisione presa in tempi rapidissimi. E io sono molto contento della scelta che hanno fatto loro", ha commentato Nicola Fratoianni, anche lui con Avs nel gruppo della Sinistra europea. Il deputato comunista ha poi svelato di aver avuto un colloquio "informale" con l'ex avvocato del popolo, che gli aveva chiesto si sarebbero opposti a questa scelta.

Il leader di Sinistra italiana, in una breve intervista rilasciata al Corriere, ha parlato del suo futuro alleato in Europa, spiegando che il M5s dovrà però superare un piccolo esame che consiste in un periodo di prova di sei mesi. Secondo il deputato comunista: "C’è bisogno di costruire un rapporto di fiducia. Rafforzare le nostre relazioni, verificare la nostra empatia reciproca". Ma non esclude che le cose possa cambiare allo scadere del tempo che si sono prefissati. "Tutto può cambiare nei gruppi politici - ha spiegato Fratoianni -. In Europa anche più velocemente che in Italia. È stato importante considerare la necessità di questi sei mesi, del resto - ha poi aggiunto - in questo caso si è deciso tutto in poche ore, di solito ci vogliono anche mesi".

Un'ammucchiata europea dunque, che potrebbe essere riproposta anche in Italia secondo lo stesso Fratoianni. " Noi stiamo lavorando con Conte per costruire una vera alternativa. E dico noi per essere preciso. Prima di concordare questa scelta con i 5 Stelle - ha confessato leader di Avs - ho discusso di questo con Angelo Bonelli, noi siamo Alleanza verde e sinistra. E in Europa rimaniamo uniti anche se in gruppi diversi".