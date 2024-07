Greta Cogotti: "A Berlusconi dedichiamo un luogo per orge", insorge il centrodestra

Roberto Tortora 08 luglio 2024 a

a

a

Un bel tacer non fu mai scritto, così a Biella la vicepresidente del consiglio comunale in quota Partito Democratico, Greta Cogotti, scatena la polemica con la maggioranza di centrodestra. La donna ha scritto un post su Facebook in cui, con poco tatto, ha dimostrato il suo disappunto per l’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi. La Cogotti scrive: “Tutta Milano deve essere dedicata a Silvio? Posso capirlo. Perché l'aeroporto? Secondo me, non gli rende giustizia. Perché non dedicargli un centro massaggi con happy ending?”.



Non l’avesse mai fatto, si è scatenata la polemica ed il sindaco Marzio Olivero è stato costretto a convocare urgentemente una riunione con i capigruppo per decidere il da farsi sulla vicenda. È probabile che venga formulata una richiesta di dimissioni dall’incarico di vicepresidente del consiglio o che, quanto meno, gravi su di lei una mozione di sfiducia.

Il segretario della sezione biellese di Forza Italia, Alessio Serafia, commenta: “Il dibattito anche aspro tra partiti o coalizioni è da sempre il fulcro della democrazia. Cosa diversa è l’astio. Ci chiediamo se il Partito Democratico condivida questo livello, decisamente mediocre, di contestare una decisione politica che si può certamente discutere senza però scendere nel livore”. Il segretario della Lega, Roberto Simonetti, chiede invece scuse immediate: “Sono dovute, anche da parte dei partiti che l’hanno candidata. Se non lo farà vedremo come procedere”. E la Cogotti?

"E allora alle Olgettine...": aeroporto Berlusconi, la crisi di nervi di Tomaso Montanari

A quanto pare stupita: “Sono senza parole. Mi dispiace se la siano presa così tanto per una battuta, che non voleva mancare di rispetto a nessuno. Vista la velocità con cui hanno organizzato la riunione di maggioranza, spero saranno altrettanto tempestivi per risolvere i problemi dei cittadini. Onestamente la mia priorità è il biellese, di quello che fanno a Malpensa non mi interessa”.