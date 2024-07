Angelo Bonelli: "Trump? Salvini irresponsabile", l'ultimo autogol del maestrino verde

14 luglio 2024 a

L'attentato a Donald Trump deve far riflettere la politica. I toni accesi possono portare a gesti come quello di Thomas Matthew Crooks che ha imbracciato un fucile semiautomatico per sparare su Trump in Pennsylvania. Il premier Giorgia Meloni è intervenuta esprimendo la massima solidarità all'ex presidente degli Stati Uniti e lanciando un avvertimento molto chiaro: "Nel dibattito politico, in tutto il mondo, ci sono limiti che non dovrebbero mai essere superati. È un monito per tutti, indipendentemente dallo schieramento politico, per ridare dignità e onore alla politica, contro ogni forma di odio e violenza, e per il bene delle nostre democrazie. Solidarietà a Donald Trump, ai suoi sostenitori e ai feriti, e il mio sentito cordoglio per la vittima ai suoi familiari".

Sull'attentato al tycoon è intervenuto anche il vicepremier Matteo Salvini: "La politica dovrebbe capire quale è il limite oltre il quale non spingersi. Pensiamo anche ai toni verso i politici di centrodestra e di destra alle ultime elezioni Europee. Pensiamo all’Italia. Pensiamo a polemiche folli, rabbiose, ai toni di certa sinistra ancora oggi contro Silvio Berlusconi per l’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa...", ha affermato in collegamento al Tg1. "Ringrazio il buon Dio- dice - per quei 2 centimetri: se il cecchino avesse colpito l’obiettivo anziché l’orecchio torneremmo indietro di qualche decennio. Spero che serva a chi semina parole di odio, di cattiveria, contro le destre, contro i fascisti, contro i razzisti, contro Trump e contro altri esponenti. Conto che le elezioni del 5 novembre cambino il mondo. Sono il solo a sostenere da tempo l’utilità della vittoria di Donald Trump". "Ci possono essere idee diverse, ma certi toni violenti da parte di certa sinistra rischiano di armare le mani di deboli di mente. Spero che i toni dei cosiddetti democratici vengano ricondotti a normalità". E a Salvini, buttando il pallone in tribuna ha risposto il leader dei Verdi, Angelo Bonelli: "Noi respingiamo la violenza sempre e comunque. L’esasperazione dei toni nel confronto non aiutano e non ci piace. Condanniamo quanto avvenuto ieri negli Usa. Vorrei però spiegare a Salvini una cosa: se continua a fare comunicati stampa dicendo che la sinistra alimenta una politica di odio, questo è il classico esempio di quello che la politica non dovrebbe fare. C’è una destra globale che dopo le elezioni ha assaltato Capitol Hill e il Parlamento brasiliano, in questi casi non può che esserci una fermissima condanna. Salvini ha dimostrato ancora una volta quanto sia irresponsabile". La solita frittata rigirata che piace tanto alla sinistra.