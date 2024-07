Sondaggio Mentana, Meloni vola e Schlein sprofonda: di quanto è il distacco, ecco le cifre

15 luglio 2024 a

Vola Fratelli d'Italia nell'ultimo sondaggio realizzato da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana. Dalla rilevazione risulta che il partito di Giorgia Meloni è cresciuto dello 0,4% in una settimana, passando dal 29,2 al 29,6%, sfiorando dunque quota 30. A seguire c'è il Pd di Elly Schlein, che invece ha perso lo 0,3, scendendo così al 23%. Lieve incremento, poi, per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che sale dello 0,2% portandosi al 10,8, in leggera ripresa rispetto al flop delle europee.

A seguire ecco Forza Italia di Antonio Tajani, che ha acquistato lo 0,2% in sette giorni, arrivando così all'8,7% dei consensi. Stabili, invece, sia la Lega di Matteo Salvini all'8,4% sia l'Alleanza Verdi e Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, ferma al 7%. Un incremento dello 0,1% è stato registrato, poi, sia per Azione di Carlo Calenda, che si è portata così al 3,5%, sia per Italia Viva di Matteo Renzi, arrivata ora al 2,2.

In fondo alla classifica ci sono invece i partiti minori. Dunque +Europa, che ha perso lo 0,1 scendendo all'1,8%; Pace Terra Dignità, che è calata dello 0,2 scendendo quindi all'1,5; e infine - entrambi all'1% - Noi Moderati (-0,1) e Sud chiama Nord, rimasto invece stabile rispetto alla settimana scorsa. Ancora ampia la platea di chi non si esprime, pari al 33% proprio come sette giorni fa.