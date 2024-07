Università, la sinistra vuole vietare le associazioni di destra: ecco i "democratici"...

18 luglio 2024 a

Arriveremo alla facoltà di antifascismo. Alla laurea in resistenza e via esaltandosi. Perché accade persino che si riunisca un organo dell’Università per “decidere” di chiedere lo scioglimento di Gioventù Nazionale, l’organizzazione giovanile di Fdi, a causa della strana inchiesta di Fanpage. Più aumenta il tasso di antisemitismo attorno alle sigle della sinistra e più si tenta di gettare discredito a destra. Oggi il Cnsu – il consiglio nazionale degli studenti universitari – si riunirà in seduta plenaria per la sacra deliberazione, mentre ieri si è rimasti nella fase delle schermaglie procedurali: anche perché non sta scritto da nessuna parte che al Viminale debbano prendere ordini su come agire da parte degli universitari rossi. Eppure puntano proprio a imporre al ministero dell’Interno la “svolta” da intraprendere trattando Gioventù Nazionale come una setta estremista. (...)