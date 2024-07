Salvini e l'aereo, "La Stampa" si inventa bufale anche sulla smentita

Claudio Brigliadori 21 luglio 2024 a

Alla Stampa si inventano anche la “smentita sì ma però”. Un bel capolavoro, non c’è che dire. Venerdì pomeriggio il sito del quotidiano torinese sgancia la (presunta) bomba: «Caos voli, l’aereo di Salvini è l’unico a partire. Tra i passeggeri esplode la rivolta». Lo scenario è quello del drammatico crash informatico globale di Microsoft che ha mandato in tilt i sistemi di banche e aeroporti. L’Italia non ha fatto eccezione, con centinaia di voli bloccati o rinviati e scene di panico agli imbarchi, con i foglietti scritti a mano. La rivolta dei passeggeri appare più che altro quella, molto strumentale, delle opposizioni, con il Pd che annuncia addirittura una interrogazione parlamentare per chiarire perché il leader della Lega, vicepremier e ministro, sia stato l’unico a riuscire a decollare in mattinata da Roma a Milano: «Fanno fermare i treni e fanno partire i voli quando tutto sembrerebbe impedirlo: questo è il governo dei fenomeni paranormali».

Stessa musica da 5 Stelle, Verdi e sinistra: battute e battutacce, prima della doppia, lapidaria risposta di Ita Airways, la compagnia del volo su cui hanno viaggiato anche l’altro leghista Molinari e Lupi di Noi moderati, e di Adr, la società che gestisce l'aeroporto di Roma Fiumicino.

Quella della Stampa è una «notizia priva di ogni fondamento», chiarisce Ita, dal momento che «nella stessa fascia oraria tra le 12:00 e le 15:00 la Compagnia ha operato da Roma Fiumicino un totale di 12 voli, di cui 10 di breve-medio raggio e 2 di lungo raggio. Inoltre, da Roma Fiumicino a Mi.