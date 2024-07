L'aria che tira, la Ravetto zittisce Zan: "Divertitevi anime belle"

22 luglio 2024 a

a

a

Volano stracci all’Aria che Tira tra la deputata leghista Laura Ravetto e il dem Alessandro Zan per cui il ministro e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini anziché esultare per l'abbandono della corsa di Joe Biden alle prossime elezioni "dovrebbe avere un approccio istituzionale". Ma Ravetto non ci sta e ha invitato il neo eurodeputato a riflettere sulle parole da lui utilizzate nel corso della puntata.

Zan ha ironizzato, infatti, sugli auguri di Salvini a Donald Trump affermando che "non portano bene, lo abbiamo visto con la Le Pen". Tuttavia, la leghista ha ricordato come spesso la sinistra sia nota per la sua incoerenza politica. "Parlate tanto di abbassare i toni, questo aiuta la discussione? Siete odiatori di professione", ha tuonato Ravetto in studio.

L’esponente del Pd ha continuato il suo intervento affermando di trovare "vergognose le solite esultazioni di Salvini sui social". Per il dem, ora "Trump non si sente sicuro", ha dichiarato sorridendo l'esponente del Pd. La leghista a quel punto ha ricordato a Zan e alla sinistra di pensare ai propri problemi e di farsi "un esame di coscienza". Parole che non sembrano venire accolte dai presenti, come l'ex senatore Luigi Manconi che ha rincarato la dose affermando che "Salvini porta sfiga". Lapidaria la replica di Ravetto che a Manconi e Zan ha detto: "divertitevi, anime belle". Nel corso della puntata i toni si sono accesi anche quando si è tornati a parlare dell'aggressione omofoba avvenuta nei giorni scorsi a Roma. Per il dem, strano, ma vero la colpa è del clima d'odio causato anche questa volta dal governo Meloni.

"Avete problemi molto pesanti", "Ti piacerebbe!": Moretti-Ravetto, volano stracci a La7 | Video

Insomma, dalla sinistra sono arrivate le solite accuse e l'eurodeputato Alessandro Zan ha tirato in ballo anche le deputata leghista che ha però prontamente spiegato come "questo è l'odio, non far parlare l'avversario. Questa è una vergogna, mi sento vittima di questa aggressività". La leghista ha sottolineato di non sentirsi in nessun modo una fomentatrice di odio e dopo aver rinnovato in studio la sua solidarietà alla coppia aggredita è stata costretta ad ascoltare Zan, che con le idee un pò confuse ha ammesso in trasmissione che della solidarietà della destra "non ce ne frega nulla" e questo perché "ci vogliono i provvedimenti politici". Per Zan dunque è ancora una volta colpa della destra: "Le persone vengono aggredite ogni giorno, anche per colpa vostra".