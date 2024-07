Giuseppe Valditara fa impazzire la sinistra: corsi di Patria a scuola e "no" all'ecologismo ideologico

26 luglio 2024 a

a

a

Più patria, meno ecologismo, e chi li sentirà più quelli della scuola militante, gli orfani delle sardine, i gretini di casa nostra. È il ministro Valditara che va avanti come un Frecciarossa nella sua rivoluzione scolastica. E sappiamo che sta per uscire un documento abbastanza clamoroso. All’Istruzione, per ora, non confermano né smentiscono, ma da quel che si sa le nuove linee guida del ministero dedicate all’educazione civica apriranno una bella discussione. Con i soliti elementi di faziosità a sinistra, ma utile per la crescita dei nostri ragazzi.

Il Consiglio superiore della pubblica istruzione, l’organo di garanzia dell’unitarietà del sistema nazionale dell’istruzione, sta per ricevere il materiale dal ministero di viale Trastevere, per l’espressione del parere di competenza, sia pure non vincolante. E ci sono impegni assolutamente ghiotti, che dimostreranno che è possibile un cambiamento anche nelle scuole, se portato a termine non con le lenti dell’ideologia e dell’indottrinamento. (...)