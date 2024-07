La Todde cade? L'uomo di Conte in Sardegna: "Occhio che salti subito"

26 luglio 2024 a

In Sardegna è tempo di spaccature e il campo largo tanto bramato dalla segretaria del Pd Elly Schlein "per battere le destre" può aspettare. Sono passati solo cinque mesi dall’insediamento di Alessandra Todde come nuova governatrice della Sardegna, ma i malumori sono già all'ordine del giorno facendo così apparire quell'abbraccio tra Todde e Conte all'indomani delle regionali un ricordo lontano.

Da quando l'ex sindaca di Roma, Virginia Raggi, è risbucata fuori, Giuseppe Conte non dorme più la notte. Lei aveva assicurato di non voler spodestare nessuno: "Io non inisdio la leadership di Conte, non mi conoscete", aveva detto la Raggi. Che i due non andassero d'amore e d'accordo era cosa già nota, ma ora il terremoto all'interno del movimento è assicurato. La prossima avversaria di Conte ora sembra essere la collega grillina Alessandra Todde. In un articolo del Tempo, il giornalista Edoardo Sirignano svela i retroscena sui due grillini.

"Più soldi, meno controlli". Clamoroso siluro del "Fatto" contro Alessandra Todde: guerriglia nel M5s?

Una "storia d'amore" che sembra essere giunta ormai al capolinea. Secondo il quotidiano le motivazioni non sarebbero riconducibili solamente al tema tanto dibattuto della sanità: l'avvocato ed ex premier Conte non vorrebbe rivali interni. Dopo la Raggi, ci manca dunque la governatrice a volerlo fare fuori. E così il pentastellato - ricorda Il Tempo - aveva invitato sull'isola il suo ex sottosegretario alla salute, Armando Bertolazzi.

Il suo compito era quello di far rispettare una certa linea politica sul tema della sanità facendo così storcere il naso a molti. Ed è servito a poco anche il vertice chiarificatore avvenuto qualche giorno fa. L''incontro avrebbe portato alla luce le presunte spaccature interne. In particolare, l'uomo fedelissimo di Conte, Bertolazzi, non solo avrebbe chiesto garanzie sulla posizione in Giunta, ma ha anche inviato un messaggio di Conte alla governatrice Todde molto chiaro e preciso: "Se fai di testa tua, se continui ad andare dietro a Schlein, con qualche brindisi di troppo col Nazareno e soprattutto se ascolti qualche donna in ascesa, come Virginia Raggi, salti subito, vieni fatta fuori dai palazzi".