Sardegna, l'auto segue il navigatore e finisce in disgrazia

Si erano affidati al navigatore satellitare per il loro viaggio di Pasqua in auto alla scoperta delle bellezze della Sardegna , ma evidentemente qualcosa è andato storto. Quando, seguendo le indicazioni del Gps , sono entrati nel centro storico di Bosa , in provincia di Oristiano , sono rimasti intrappolati in una stradina troppo stretta per consentire il passaggio del mezzo.

Notevoli i danni che ha riportato la carrozzeria del mezzo coinvolto. Per quanto il navigatore sia uno strumento comodissimo per viaggiare in tranquillità, è bene ricordare che non sempre è affidabile, specialmente quando si tratta di percorrere strade antiche, non costruite per i veicoli d’oggi. Gli stranieri che “sbarcano” sulla nostra Penisola sono avvisati, spesso si verificano degli inconvenienti inaspettati, come è accaduto a dei viaggiatori in Sardegna. Ma come ha dimostrato la disavventura di Bosa per fortuna ci sono gli italiani, generosi e solidali.