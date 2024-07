Parigi 2024, Salvini contro i francesi: "Un insulto, pessimo inizio, squallidi"

27 luglio 2024 a

"Aprire le Olimpiadi insultando miliardi di Cristiani nel mondo è stato davvero un pessimo inizio, cari francesi. Squallidi". Lo scrive su X il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, postando l'immagine della rappresentazione dell'Ultima cena - uno dei quadri omaggiati e rivisitati nella cerimonia di apertura dei Giochi - fatta ieri a Parigi, che aveva al centro delle drag queen. L'immagine, nel post di Salvini, è messa a confronto con il dipinto di Leonardo Da Vinci.

Si tratta di uno dei momenti più controversi della cerimonia inaugurale di Parigi 2024 andata in scena venerdì sera. Una cerimonia inusuale che ha diviso anche la politica francese. "Orgoglio" e "schiaffo agli oscurantisti" da un lato, "vergogna" e "umiliazione" dall'altro: sono queste le tendenze dominanti.

"Che orgoglio quando la Francia parla al mondo", ha commentato su X il coordinatore di La France insoumise (LFI), Manuel Bompard. Il primo segretario del Partito Socialista (Ps) Olivier Faure ha salutato la celebrazione dei "valori di libertà, uguaglianza e fraternità, a cui si sono aggiunti parità e inclusione". Per l'ambientalista Sandrine Rousseau, la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi è stata "la migliore risposta all'ascesa del fascismo e dell'estrema destra. Che schiaffo agli oscurantisti". Diversi esponenti dell'esecutivo hanno ritwittato un video della cantante Aya Nakamura con commenti entusiasti. "Insieme", ha scritto il presidente Emmanuel Macron, dopo aver postato in concomitanza col premier uscente Gabriel Attal, che ha reagito con slancio, scrivendo "Nominatemi un duo migliore!".

Tuttavia, l'esibizione di Aya Nakamura, oltre alla presenza di drag queen che ricreavano l'Ultima Cena, del cantante quasi nudo Philippe Katerine e di una modella transgender, hanno profondamente scontentato alcuni esponenti della destra e dell'estrema destra. La senatrice di Les Re'publicains (Lr) della regione Bouches-du-Rhone, Valerie Boyer, ha denunciato "una visione della nostra Storia che cerca di ridicolizzare i cristiani". Il presidente della destra gollista della regione Hauts-de-France, Xavier Bertrand, ha invece ritenuto che la cerimonia fosse "magnifica".

Per l'eurodeputata di estrema destra, Marion Marechal, "questa non è la Francia che parla, ma una minoranza di sinistra pronta a qualsiasi provocazione", bollando la cerimonia come "J-Woke 2024". "Che vergogna. L'apertura dei Giochi Olimpici e' una rovina per la cultura francese", ha detto Julien Odoul, portavoce del Rassemblement National (Rn). La leader di estrema destra, Marine Le Pen, che aveva detto che la presenza di Aya Nakamura era un tentativo di Macron di "umiliare il popolo francese", non ha commentato la cerimonia. Stamattina Le Pen ha semplicemente augurato "buona fortuna a tutti i nostri atleti, pronti a sventolare i colori della Francia e a rendere orgoglioso il popolo francese".