Alessandra Todde, truffa e rapina alla zia: ecco chi finisce in manette

27 luglio 2024 a

a

a

Ha raggirato l'anziana zia della presidente della Liguria Alessandra Todde per ottenere denaro e monili d'oro di ingente valore dopo aver fatto irruzione in casa della vittima a Nuoro con la "tecnica del finto maresciallo dei carabinieri". Dopo una decina di giorni di ricerche, un uomo è stato arrestato a Napoli nelle scorse ore.

Appena la vittima ha realizzato di essere stata raggirata ha sporto denuncia alle forze dell'ordine e sono subito partite le indagini. Sono stati allertati i Carabinieri e si è messo in moto il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Nuoro e dalla Stazione Carabinieri di Nuoro.A carico dell'indagato il Gip aveva emesso un'ordinanza di custodia cautelare. L'uomo è stato rintracciato nella notte a Napoli, in collaborazione con i carabinieri della Compagnia di Napoli Stella, ed è finito in manette.

Alessandra Todde vieta il lavoro sotto il sole: pandemonio in Sardegna

Sono state analizzate decine di filmati registrati da una telecamera presente a Nuoro, e svolti accertamenti tecnici, i carabinieri sono risaliti a un veicolo, che è risultato in uso all'indagato. Complesse attività di incrocio degli elementi acquisiti hanno permesso di identificare l'uomo che è finito in manette come la persona che si era introdotta nell'abitazione della mamma e della zia della presidente della Regione Sardegna, raggirandole e ottenendone denaro e monili d’oro. Le indagini, però, sono ancora in corso: potrebbero esserci dei complici.