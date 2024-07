Sondaggio Mentana, Meloni-Schlein? Distacco sempre più ampio, tutte le cifre

29 luglio 2024 a

a

a

Si conferma primo partito Fratelli d'Italia nella rilevazione condotta da Swg e illustrata dal direttore del TgLa7, Enrico Mentana, nell'edizione del telegiornale delle 20 di questa sera, lunedì 29 luglio. Il partito della premier Giorgia Meloni, nonostante una leggera flessione (-0,2%) rispetto a una settimana fa, resta comunque in vetta col 29,8% dei consensi. A seguire, indietro di ben 7 punti, ecco il Partito democratico di Elly Schlein, che pure cala (-0,1) portandosi così al 22,7%. Al terzo posto c'è il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che invece acquista lo 0,3 in sette giorni, salendo quindi all'11,4%.

Subito dopo ci sono la Lega di Matteo Salvini e Forza Italia di Antonio Tajani. Il Carroccio perde lo 0,2 e si porta all'8,3. Uguale la percentuale delle preferenze per gli azzurri, che si sono mantenuti stabili all'8,3% rispetto alla settimana scorsa. Per quel che riguarda i partiti minori, invece, Alleanza Verdi e Sinistra perde lo 0,2, calando al 6,7%; mentre Azione di Carlo Calenda pure perde lo 0,2, scendendo così dal 3,4 al 3,2% dei consensi.

Nessuna variazione per Italia Viva di Matteo Renzi, che si mantiene stabile al 2,4%. Infine, ecco +Europa al 2%, con un incremento dello 0,2 rispetto alla settimana precedente; poi Pace Terra Dignità all'1,5%, in crescita dello 0,1; e le altre liste che, in totale, passano dal 3,4% della rilevazione del 22 luglio scorso al 3,7 del sondaggio di oggi. Cala di poco la percentuale di chi non si esprime, che scende dal 32 al 30%.