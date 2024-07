Ermini si incolla alla poltrona: crisi isterica nel Pd

31 luglio 2024 a

a

a

«Spinelli ha dichiarato ai magistrati che lui pagava tutti, perfino la Bonino. Da adesso potrà dire che ora invece paga solo il Pd, e perciò ha diritto alla revoca dei domicilia ri». La battuta a Genova circola da un paio di giorni, da quando l’imprenditore ha insediato alla presidenza del consiglio d’amministrazione della sua holding, la Spininvest, David Ermini. L’avvocato fiorentino, due legislature in Parlamento con il Pd, non è una figura qualsiasi.