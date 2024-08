Capezzone svela l'ultima figuraccia a Parigi 2024: "Si nuota nella m***, tutti muti?"

05 agosto 2024 a

a

a

Daniele Capezzone nel suo "Occhio al caffè" presenta i principali fatti che vengono affrontati dai quotidiani nazionali. A tenere banco sono certamente le Olimpiadi di Parigi 2024. E un caso su tutti: il ritiro della squadra del Belgio dalla gara di Triathlon. Nelle contestate acque della Senna è andata in scena la staffetta mista di triathlon, in dubbio fino all’ultimo giorno tra allenamenti annullati e una qualità dell’acqua del fiume che ha lasciato sempre a desiderare. A polemizzare con l’organizzazione è stato in particolare il Belgio, squadra costretta al ritiro prima della partenza perché una sua atleta, Claire Michel, che aveva partecipato alla gara individuale nella Senna, si è sentita male ed è stata ricoverata. Secondo la stampa locale avrebbe contratto una infezione da Escherichia coli. E Capezzone afferma: "Esperti non pervenuti. Si nuota nella m*** e tutti muti?". Poi il direttore editoriale di Libero segnala il ritorno della "fasciosfera" su Repubblica e una Susanna Tamaro che critica la cerimonia di apertura dei Giochi posizionata...a pagina 26 del Corriere della Sera. Qui di seguito il video completo della rassegna politicamente scorrettissima di Daniele Capezzone.