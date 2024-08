In Onda, Schlein contro Meloni e FdI: "Tengono stretta la fiamma e fanno gli offesi"

05 agosto 2024 a

"Tengono stretta la fiamma che hanno nel simbolo e fanno gli offesi": Elly Schlein di nuovo all'attacco del governo. Ospite di Marianna Aprile e Luca Telese a In Onda su La7, la segretaria del Pd è tornata col solito ritornello sulle presunte nostalgie fasciste della destra di Giorgia Meloni. "Dopo le parole di Meloni" sulla strage di Bologna - ha aggiunto la leader dem - "sono arrivate quelle di Mollicone, che mettono in discussione le sentenze. Questa destra non ha mai tagliato le radici con il proprio passato, la fiamma nel simbolo è un collegamento con la destra missina". Sempre le stesse accuse, insomma, nonostante le parole chiare del governo.

"La responsabilità di chi governa - ha proseguito la Schlein - è quella di cucire le fratture, e invece Giorgia Meloni decide ogni volta di fare il contrario". E ancora: "Da destra c'è un tentativo costante di riscrivere la storia, che deriva da un delirio di onnipotenza. E' un disegno. È una destra che da quando è al governo, invece di occuparsi di salari e diseguaglianze, ha iniziato da subito a occupare i posti di potere". Immancabile poi il solito appello: "Devono spiegare perché, dopo tanto tempo, non si dichiarano antifascisti, come lo è la Costituzione e come lo siamo noi. Da un lato c'è la difficoltà" da parte di Meloni "a scaricare i suoi. Antepone la ragione di partito al rispetto della dignità delle istituzioni. E poi c'è da pensare che ogni volta cerchi di coprire l'incapacità del governo di rispondere" ai bisogni degli italiani "deviando l'attenzione su altre questioni".