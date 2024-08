Giovanni Toti, "doppiamente ipocriti": sinistra smascherata prima delle elezioni

17 agosto 2024 a

a

a

Giovanni Toti, ex governatore della Liguria, si è lasciato andare a un piccolo sfogo su X su una questione che lo ha riguardato in prima persona. L'ex presidente della Regione ha dichiarato di aver seguito in rete la campagna per le elezioni presidenziali americane, ma di essere stato colto da un dubbio. "Seguendo sul web le elezioni americane - ha scritto - mi spiegate perché chi finanzia la campagna di Kamala Harris è un santo e chi invece finanzia quella di Donald Trump, come Elon Musk, è un diavolo?".

Ponendo questo interrogativo, Giovanni Toti ha messo in luce tutte le contraddizioni che stanno alla base della propaganda della sinistra italiana ed estera per vedere alla Casa Bianca la candidata democratica. "Praticare questa doppia morale - ha commentato ancora Toti -, come fa certa sinistra italiana, non vuol dire essere buoni due volte, vuol dire essere ipocriti due volte".

Gli audio di Giovanni Toti al Tg3: Liguria, subito gioco sporco in campagna elettorale

Il ragionamento di Toti si sposta poi sulle proprie vicende personali. Soprattutto pensando che a breve ci saranno le elezioni regionali per decidere chi dovrà prendere il suo posto come governatore della Liguria. "E a proposito di campagne elettorali, dopo l’inchiesta di Genova, chi avrà il coraggio alle prossime elezioni di sostenere un candidato o un movimento politico? - si è chiesto retoricamente Toti -. Sono curioso di vedere che ne pensano i partiti".