Carlo Calenda il "catorcio imbarazzante": foto dalle vacanze e figuraccia

«Famiglia Calenda pronta per i prossimi 650 km verso Pamukkale con l’inseparabile Fiorino Fiat (un catorcio imbarazzante). Tappa al più grande Caravanserraglio rimasto in Turchia. Un gioiello architettonico del 1229, dove si fermavano i viaggiatori sulla via della Persia. All’interno un’insolita moschea quadrata e sopraelevata». Lo scrive su Facebook il leader di Azione Carlo Calenda. Ma viaggiare su un furgone Fiat, per uno che da mesi attacca Stellantis e gli Elkann è il colmo. Già qualche giorno fa Calenda aveva fatto esplodere l’ironia dei social per le foto della sua vacanza in Turchia. Una serie di scatti quotidiani ritraggono infatti la famiglia dell’ex ministro mentre visita siti archeologici, città e moschee. Già al momento della partenza da Roma Calenda aveva minacciato i figli: «Questi sono già sfiancati e li aspettano quindici musei, venti siti archeologici e sei città».