Serale di Amici, Malgioglio gela la De Filippi: "Licenziami pure"

Colpo di scena nell'ultima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, la sesta: Cristiano Malgioglio decide di non decidere, si rifiuta di votare e addirittura "minaccia" a suo modo la De Filippi conduttrice e padrona di casa: "Tu puoi anche licenziarmi, mi cacci, ma non posso votare". E nello studio dello show di Canale 5, la scuola di aspiranti cantanti e ballerini più famosa e seguita della tv italiana, si scatena il finimondo.

La colpa, se così si può dire, è della ballerina Chiara e del cantante Trigno. I due giovani artisti finiscono al ballottaggio ma, ed è questo il motivo del contendere e della "contestazione" di Malgioglio, da qualche mese stanno pure insieme. Insomma: un piccolo dramma sentimentale, con uno dei due fidanzatini condannato a lasciare il programma. Ed ecco scattare la rivolta di Cristiano.

Dopo Amadeus ed Elena D'Amario tocca a lui pronunciarsi. "Maria io ti devo dire una cosa - premette con tono grave Malgioglio -, annuncio che non voto. Ho bisogno di riflettere. Sono due talenti straordinari e non me la sento di votare. Se posso cambiare idea tra 15 minuti? No. Tu puoi anche licenziarmi, mi cacci, ma non posso votare. Mi dispiace troppo che uno di questi due talenti così straordinari se ne vada a casa". Insomma, il cantante e paroliere non ne fa nemmeno una questione di cuore, ma di merito.