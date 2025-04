Casa Mastrota si trasferisce in Calabria

Su Food Network canale 33 torna Giorgio Mastrota con le nuove puntate di Casa Mastrota, dove si mangia bene e si spende poco! In onda da domani e ogni lunedì alle 22:00 e disponibile in streaming su discovery+. Dopo averci fatto scoprire le meraviglie culinarie e naturalistiche della sua amata Bormio, in Valtellina, il simpatico re delle televendite Giorgio Mastrota ci porta in un altro suo luogo del cuore: Civita, in Calabria, paese di origine di suo papà Walter, un paradiso tra montagna, mare e buona cucina.

Uno dei borghi più belli d’Italia, immerso in un incredibile scenario paesaggistico, Civita è anche famosa per essere una delle più antiche comunità arbëreshë (italoalbanesi) d’Italia e per le caratteristiche “case parlanti”, conosciute anche come Case Kodra. In questo luogo speciale, Giorgio celebra, dalla sua cucina, le sue radici calabresi e la tradizione culinaria del territorio. Ogni episodio sarà un viaggio nei sapori autentici della Calabria, con vicini di casa e amici del borgo che lo andranno a trovare per condividere ricette, aneddoti e tradizioni locali. Come sempre, al suo fianco si alterneranno ai fornelli anche i suoi familiari: la moglie Floribeth insieme ai figli Matilde, Leonardo e Natalia, il fratello Sergio e la cuginetta Anna. Casa Mastrota è prodotto da Milano Produzioni per Warner Bros.