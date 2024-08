Danilo Toninelli, farneticazione complottista: "Ecco perché mi attaccano"

19 agosto 2024 a

a

a

Riecco il mitologico Danilo Toninelli, l’ex ministro delle Infrastrutture che vedeva tunnel inesistenti (come gli amici immaginari quand’eravamo bambini) e che pensa che i quotidiani ce l’abbiano con lui a priori, e invece è lui che fornisce di continuo spunti esilaranti.

Su Facebook il Toninelli ha scritto: «Abbiamo un blocco compatto di giornali di centrodestra, vicini a Meloni, che mi attaccano per averla criticata sul suo vittimismo ricorrente?!». Questo “blocco compatto” l’ha “attaccato” semplicemente perché il grillino è stato spernacchiato da un sacco di utenti sui social per aver detto che Giorgia Meloni è «la numero uno del vittimismo».

"Non perdi occasione, numero uno!": caso-Massimo Boldi, Toninelli delira contro Meloni

La premier era stato insultata dal popolo di sinistra per aver fatto gli auguri di Ferragosto agli italiani e dopo aveva espresso solidarietà a Massimo Boldi vittima a sua volta di una tempesta di fango per aver elogiato pubblicamente il presidente del Consiglio. Nella faccenda si è infilato pure Toninelli, appunto, e dunque i giornali ne hanno scritto, sottolineando come l’ex ministro grillino abbia perso ancora una volta l’occasione di far dimenticare agli italiani che è stato ministro.