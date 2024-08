Arianna Meloni, le sparate di Angelo Bonelli: "Roba da massoneria"

19 agosto 2024 a

a

a

Continua il fuoco di dichiarazioni incrociate. FdI prosegue, compattissima, in difesa di Arianna Meloni il giorno successivo alle indiscrezioni circa una possibile indagine sul suo conto. Un tema che ha tenuto banco anche per tutta la giornata di ieri, domenica 19 agosto, al termine della quale si è espressa anche il premier, Giorgia Meloni, ricordando come lo schema ricalchi quello con cui per decenni il sistema compostao da magistratura, media e politica ha provato a far fuori Silvio Berlusconi.

Dall'altro lato, dal fronte progressista, ecco che alcuni esponenti iniziano a cavalcare la vicenda. E, tra loro, non poteva mancare Angelo Bonelli, leader dei Verdi, il fiero alleato di Nicola Fratoianni, uno che la spara sempre più grossa. Insomma, ci sarebbe anche da ridere, se fosse possibile.

E così ecco che Bonelli sostiene che "FdI e famiglia Meloni vivono di complotti, non sanno governare l'Italia", ragione per la quale "dicono che la magistratura vuole indagare su di loro". Questo il pensierino di Bonelli, espresso in una nota, dove poi aggiunge che "questa modalità del complotto è inquietante e pericolosa per la nostra democrazia per due motivi: il primo perché è Sallusti ad aver detto che vogliono indagare Arianna Meloni. Sulla base di quali elementi non è dato sapere. Il secondo perché questo attacco preventivo manda un messaggio chiaro: noi di Fratelli d'Italia e famiglia Meloni siamo al di sopra di ogni sospetto".

L'intemerata cresce ulteriormente di intensità nelle conclusioni: "Quello che sta accadendo è un serio problema per la nostra democrazia e le garanzie costituzionali. Si costruiscono teoremi falsi e si avvia una campagna di delegittimazione della magistratura e delle opposizioni: roba da massoneria. Perché si fa tutto ciò? Per non parlare del fallimento delle politiche economiche e sociali del Governo", conclude la sua farneticazione Bonelli. "Roba da massoneria", la spara. Parla di complotti inventati, il Verde, quando i complotti, semmai, potrebbero stare da tutt'altro lato politico...