Fratelli d'Italia inchioda Repubblica: "Ecco due notizie che non vi darà mai"

21 agosto 2024 a

a

a

"Repubblica, ti segnaliamo due notizie interessanti", scrive il profilo X di Fratelli d'Italia. In calce al post, la foto che giustappone due articoli. Il primo è quello di Libero: "Come funziona il metodo Fanpage".

Si tratta dell'inchiesta firmata dal nostro Lorenzo Mottola che mette in luce il "lato oscuro" della testata online più amata dalla sinistra negli ultimi 2 anni. "Inchieste sul centrodestra, appelli sui salari e firme dei dirigenti Pd, ma i loro giornalisti incassano il 40% in meno degli altri. E sulle clausole...".

Quanti milioni guadagna Tavares in un solo anno. Schiaffo a cassintegrati e licenziati: Stellantis travolta

Un quadro piuttosto imbarazzante per il sito diretto da Francesco Cancellato, che a suon di cronisti infiltrati e video rubati si propone come il baluardo contro onde fasciste, lobby nere e gioventù meloniane. "Attenti ai buoni", recitava non a caso l'ironico occhiello di Libero in prima pagina.

Inchieste su Meloni, e intanto ai loro giornalisti... Attenti ai buoni: ecco svelato il metodo Fanpage

Ma martedì sui giornali (non del gruppo Gedi) e soprattutto sui social un'altra notizia piuttosto scottante. E il social media manager di FdI ripropone quella data dal Secolo d'Italia: "Stellantis, Elkann 'chiagne' e licenzia: via 15mila operai, super bonus all'amministratore delegato", Carlos Tavares. "Le notizie che Repubblica non ti darà mai", chiosa il profilo X di Fratelli d'Italia. Effettivamente...