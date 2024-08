Salis a San Vittore: ecco il suo piano carceri, fuori chi ruba e chi occupa case

22 agosto 2024 a

La parabola ascendente di Ilaria Salis è inarrestabile. Da detenuta ad europarlamentare il balzo era già stato notevole. Ora, però, ne ha fatto un altro: da onorevole a vigilantes. Come ci ha tenuto a sottolineare lei stessa sui suoi social e sulle colonne dei quotidiani che le fanno da ufficio stampa, Salis si è presentata martedì mattina “a sorpresa” fuori dal carcere milanese di San Vittore per verificare la situazione. Come a dire che se avesse mandato notifica alla direzione magari l’avrebbero trasformato in un Four Seasons. Per avere garanzia di critica, allora, stando al surreale recap di Repubblica l’onorevole avrebbe citofonato con garbo, sventolato il badge da parlamentare chissà anche con un po’ di spocchia e di rancore verso gli agenti di polizia penitenziaria, e infine, circondata di quest’aura da “lei non sa chi sono io” ha sollevato il morale dei detenuti con la sola imposizione delle mani. (...)



