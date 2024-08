Roberto Salis contro Delmastro: "Questi vanno rieducati"

22 agosto 2024 a

a

a

"Saranno tutti querelati come meritano!": Roberto Salis lo ha scritto su X in riferimento alle ultime dichiarazioni del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Quest'ultimo, commentando la notizia del portavoce di Ilaria Salis - che in passato gioiva per il rogo del fantoccio della premier Giorgia Meloni - sui social aveva detto: "Che vergogna! Ma come si dice…chi si assomiglia, si piglia! Lei europarlamentare perché gira il mondo a sfondare teste a chi non la pensa come lei. Lui portavoce perché incita a bastonare i poliziotti. Niente di normale, ma tutto logico: la ferrea logica della sinistra italiana!".

Parole che non sono piaciute non alla diretta interessata, che non si è esposta sull'argomento, ma al padre. Che su X si è sfogato scrivendo: "Questi vanno rieducati dalla politica della diffamazione, unica arma nel loro bagaglio politico (forse nel loro caso è più appropriato dire sacchetto), a quella del rispetto!". A parlare addirittura di querela non è dunque Ilaria Salis, come ci si sarebbe aspettati, ma papà Roberto. Strano, dal momento che dopo l'elezione della figlia al Parlamento europeo, lui comunicò di essersi "dimesso irrevocabilmente dal ruolo di portavoce di Ilaria e da candidato contro terzi. È stata un'esperienza bellissima, ma adesso deve parlare lei".

Il piano carceri di Ilaria Salis: "Fuori chi commette furti e occupa immobili"