Meloni da Trump, Delmastro a valanga: "Sinistra muta, per stasera è tutto!"

Andrea Delmastro non le manda a dire. In qualunque modo si voglia leggere il vertice tra Meloni e Trump alla Casa Bianca, ecco che c'è un punto importantissimo e soprattutto innegabile che vien fuori dalle cronache di questo bilaterale: l'Italia torna al centro dell'Europa e il presidente Usa verrà qui, a Roma, ad aprire il dialogo con l'Ue per i dazi. Insomma un successo diplomatico del premier e del nostro Paese sotto tutti i fronti.

Ma giustamente c'è chi rosica. E la sinistra quasi sotto choc per gli obiettivi raggiunti dal premier adesso prova a denigrare Meloni attaccandosi a fantomatiche virgole e punti e virgole delle parole pronunciate dentro lo studio ovale.