Export, l'Italia per la prima volta supera il Giappone: colpo basso per i gufi anti-Meloni

25 agosto 2024 a

Altro record per l'Italia. "Vento in poppa per le esportazioni italiane: nel primo semestre del 2024 per la prima volta l’export italiano ha superato quello del Giappone. Un’accelerazione importante che ci ha permesso di raggiungere il quarto posto tra i Paesi maggiormente esportatori con 315 mld di euro, a fronte dei 311 del Paese del Sol Levante", ha affermato Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

"Numeri alla mano, si evidenzia un fatto incontrovertibile: il brand Made in Italy, con la qualità dei suoi prodotti, è tornato ad essere appetibile, in quanto originale ed inimitabile. E questo certamente grazie anche alle politiche messe in campo dal governo Meloni che ha creduto ed investito in tal senso sin dal primo giorno, dall’industria manifatturiera all’artigianato, garantendo più risorse ad un comparto imprescindibile per l’economia della Nazione, ma anche tutelandolo dalle contraffazioni e assicurando più garanzie e supporto a chi compra e investe in Italia. La nostra Nazione, grazie a politiche serie e mirate al suo rilancio, non solo guarda con realismo all’evoluzione del Pil, così come alla occupazione in aumento, ma ha gettato le basi, acquisendo una nuova postura e credibilità a livello internazionale grazie a Giorgia Meloni, verso le nuove sfide del futuro che vivrà certamente da protagonista", conclude l’esponente di Fdi. E anche a questo giro i gufi anti-Meloni restano a bocca asciutta.