Cina, il Giappone sfida Pechino con un missile ipersonico

Il Giappone s’è lasciato alle spalle le limitazioni militari ereditate dal suo status di potenza sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale. Dopo aver negli ultimi anni accelerato il riarmo col beneplacito degli Stati Uniti in funzione di bastione per arginare la Cina, ora si sta dotando perfino di un missile d'attacco ipersonico. S’aggiungerà così al club di nazioni, come Russia, Cina e Usa, dotate di vettori la cui velocità superi di almeno cinque volte quella del suono, ovvero Mach 5. Mentre la Marina cinese intensificava le sue esercitazioni nel Pacifico, l’esercito nipponico ha presentato il prototipo del suo primo missile balistico. Si chiama HVGP, da Hyper Velocity Gliding Projectile, ed è stato realizzato dalla Mitsubishi e dall’agenzia ATLA (Advanced Technology and Logistics Agency), o Boei Sobi-cho in giapponese, ramo del Ministero della Difesa di Tokyo per l’acquisizione di armamenti avanzati.

E' un missile lanciabile da rampa mobile montata su un autocarro a otto ruote, che porta due container erigibili, ciascuno contenente un HVGP. Si stima che sia lungo otto metri. $ accelerato da un motore a razzo fino a quota stratosferica. Sganciato il primo stadio esaurito, la testata prosegue verso il bersaglio con una lunga planata ipersonica e con correzioni di rotta. Il principio della testata planante ipersonica è il medesimo dell’Avangard russo e del Dark Eagle americano e permette attacchi fulminei rendendo più difficile l’intercettazione dalle difese antimissile. Non è stata divulgata la velocità precisa, ma si dice solo che è superiore a Mach 5, cioè 6.400 km/h. La precisione è assicurata da un sistema di guida satellitare integrato a giroscopi, mentre per l’avvicinamento finale si sfrutterebbe anche un sensore all’infrarosso. La prima versione dell’HVGP ha una gittata compresa fra 500 e 900 chilometri, che permette una difesa costiera avanzata nei confronti della flotta cinese. Infatti il missile è pensato per distruggere sia obbiettivi navali, sia bersagli terrestri.