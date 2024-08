Liguria, ecco gli odi incrociati della sinistra

28 agosto 2024 a

Sant’Olcese, la patria del salame. Ha un qualcosa di beffardo, di goliardicamente funereo, il fatto che la corsa di Andrea Orlando quale candidato ufficiale alla presidenza della Regione parta da qui, entroterra ligure, aspro e montagnino. Il dirigente del Pd parlerà da qui alla festa itinerante dell’Unità sabato 31 agosto e, se non lo farà da campione del campo largo della sinistra, lo farà annunciando il suo ritiro dalla gara. Il più volte ministro dem si sta scaldando ai box da quasi tre mesi e da uno, dal giorno delle dimissioni di Giovanni Toti, attende che Elly Schlein sistemi tutte le carte sul tavolo, concluda gli accordi politici con chi dovrebbe sostenerlo, come ha già fatto, prima di eclissarsi per le ferie, per i candidati di Emilia-Romagna e Umbria. Elly ricompare domani, a Siena, e poi parlerà almeno altre tre volte prima di sabato. (...)



