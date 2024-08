Meloni, il video che zittisce Molinari e Repubblica: "No, non aboliremo l'assegno unico"

29 agosto 2024 a

La bufala di Repubblica su un piano del governo che mira ad eliminare l'assegno unico familiare è stata smentita direttamente dal premier Giorgia Meloni. Dopo un'intera giornata a base di bufale e smentite importanti come quella del Ministero del Tesoro, ecco che arriva direttamente da Palazzo Chigi la risposta chiara sulla vicenda: "No, il Governo Meloni non abolirà l’assegno unico nella prossima legge di bilancio.

Diffidate dalle fantasiose ricostruzioni su una Manovra ancora da scrivere. Noi continuiamo a lavorare per un’Italia migliore e più giusta, dopo anni di disastri della sinistra", ha scritto sui social network il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, pubblicando un video che la vede accanto al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. E proprio il Mef nel pomeriggio, con una nota chiarissima, aveva già smontato la bufala di Repubblica bollando come "fantasiosa e senza alcun fondamento l'ipotesi di tagli agli assegni per i figli in vista della prossima Manovra". La misura vale circa 20 miliardi e raggiunge oltre sei milioni di famiglie ogni anno. La revisione del piano - secondo il quotidiano - andrebbe nella prossima manovra di bilancio e sarebbe affidata al ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella. Le risorse - in base a quanto riportato dalle indiscrezioni - sarebbero quindi redistribuite, concentrandole sui nuclei con molti figli. Ma Repubblica fanno finta di non aver capito.